"حماس" تندد بمصادقة لجنة برلمانية صهيونية على خصم مخصصات الأسرى





قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأثنين، 11 يونيو، إن مصادقة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الصهيونية، على مشروع القرار، خطوة تعكس طبيعة هذا الاحتلال الصهيوني العدواني، ويأتي في سياق سياسات الضغط والتصعيد التي تمارسها حكومة المستوطنين ضد الشعب والسطو على مقدراته وحقه بالعيش على أرضه.

ونددت بمصادقة لجنة برلمانية صهيونية، على خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى، من المستحقات المالية التي تجبيها الأولى نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب المقاصة.

وأضاف أن تلك المصادقة محاولة بائسة للنيل من مقاومة الشعب الفلسطيني وعناوين ورموز نضاله تمهيدا لفرض صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالقتل والحصار والدمار، وأن أموال الشعب الفلسطيني هي ملك له لا يمكن التسليم للاحتلال بسرقتها.

وطالب الفلسطينين، بـالتصدّي لقوانين الاحتلال العنصرية وسياساته الظالمة عبر استراتيجية وطنية موحدة وفاعلة؛ لحماية حقوق الشعب ومقدّراته، ودعا السلطة الفلسطينية، إلى الاستمرار في دفع مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء والجرحى كخطوة أولى في إطار التصدي لهذه السياسة الإجرامية من ناحية وكواجب وطني وأخلاقي.