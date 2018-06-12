توافد المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر

شهدت ساحات المسجد الأقصى، مساء اليوم الأثنين، 11 يونيو، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ووسط إجراءات أمنية صهيونية مشددة، توافد المصلون، منذ صباح أمس، على الأقصى من أنحاء الضفة الغربية والمدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، بمصلين توافدوا من أنحاء الأراضي الفلسطينية، لإحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، آملين أن تكون ليلة القدر.

ووصل عدد المصلين إلى 350 ألف مصلٍ أحيوا ليلة القدر في المسجد الأقصى اليوم، ومنعت سلطات الاحتلال الصهيونية الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عامًا من سكان الضفة الغربية من المرور عبر الحواجز الإسرائيلية للوصول إلى الأقصى، والبارز هذا العام هو منع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس، للصلاة في المسجد كـ"إجراء عقابي.