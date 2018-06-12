Responsive image

30º

12
يونيو

الثلاثاء

26º

12
يونيو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • القناة 14 العبرية: مصادر في شرطة الاحتلال تعتقد أن خلفية الطعن في العفولة اليوم "قومية"
     منذ 12 ساعة
  • الاعلام العبري: إغلاق الطريق 232 بين مفلاسيم وكفار عزة في غلاف غزة بعد اندلاع حريق بفعل طائرة "ورقية حارقة"
     منذ 12 ساعة
  • البورصة تتكبد 8.9 مليار جنيه خسائر خلال ختام التعاملات اليوم
     منذ 13 ساعة
  • رويترز: الدعوى القطرية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان
     منذ 13 ساعة
  • رويترز: قطر ترفع دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
     منذ 13 ساعة
  • الحكومة تقرر منح العاملين بالقطاع العام إجازة 3 أيام تبدأ السبت وتنتهي الإثنين بمناسبة عيد الفطر
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

توافد المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 91
توافد المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر

شهدت ساحات المسجد الأقصى، مساء اليوم الأثنين، 11 يونيو، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ووسط إجراءات أمنية صهيونية مشددة، توافد المصلون، منذ صباح أمس، على الأقصى من أنحاء الضفة الغربية والمدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، بمصلين توافدوا من أنحاء الأراضي الفلسطينية، لإحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، آملين أن تكون ليلة القدر.

ووصل عدد المصلين إلى 350 ألف مصلٍ أحيوا ليلة القدر في المسجد الأقصى اليوم، ومنعت سلطات الاحتلال الصهيونية الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عامًا من سكان الضفة الغربية من المرور عبر الحواجز الإسرائيلية للوصول إلى الأقصى، والبارز هذا العام هو منع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس، للصلاة في المسجد كـ"إجراء عقابي.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers