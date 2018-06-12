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حرائق بغلاف غزة بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة

منذ حوالى ساعة
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حرائق بغلاف غزة بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة

اندلعت خمسة حرائق بغلاف غزة امس الاثنين، نتيجة إطلاق طائرات و بالونات حارقة من قطاع غزة، ما استدعا لإغلاق بعض الطريق الرئيسة بسببها.

وذكرت القناة 14 العبرية أن حريقين اندلعا شمالي القطاع في الحقول والأحراش المحيطة بموقع حاجز بيت حانون/"إيرز"، ومستوطنة "نير عام".

ولفتت إلى أن المستوطنين اضطروا في حريق "إيرز" لإخلاء خلايا النحل من المزارع في المنطقة جراء اشتعالها بفعل طائرة ورقية حارقة.

كما اندلع حريقان آخران شرق مدينة غزة في موقع "ناحل عوز" العسكري الصهيوني بفعل طائرات ورقية حارقة، وفي حقول مستوطنة "كفار عزة" بفعل بالون محمل بمواد حارقة.

كما أفادت القناة باندلاع النيران على شاطئ عسقلان جراء سقوط وأحد البالونات الحارقة على مبنى سكني في المدينة المحتلة.

وحوّل الشبان الطائرات الورقية إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وتوجيهها بالخيوط إلى أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية صهيونية.

ونجح الشبان مؤخرًا بإحراق آلاف الدونمات المزروعة للمستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة" بواسطة تلك الطائرات ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلمييِّن.

المصدر :قناة الأقصى - فلسطين

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