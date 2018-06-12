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وقفة برام الله تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة.

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 101
وقفة برام الله تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة.


خرجت مسيرة احتجاجية ظهر اليوم الاثنين12/يونيو  يشارك فيها العشرات بدوارة المنارة وسط رام الله بالضفة المحتلة تطالب حكومة الوفاق بوقف العقوبات الصارمة عن أهالي غزة يشارك بها عددا من الشخصيات الفصائلية وأعضاء المجلس التشريعي.
وحست الاحتجاجات بالإستمرار علي موقفها والتصدي الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية من قطع الرواتب عن الأسري وأسر الشهداء بغزة المحتلة .
 وقال حسن خريشة النائب الثاني للمجلس التشريعي انه:" يعتذر لأهل غزة عن عدم تمكنهم من وقف الحكومة  بقطع الرواتب عنهم، مشيرا إلي خيانة المجلس الوطني وبيعه لحقوق أهل غزة التي هي حق له".
واشار إلي التضحيات التي قدمتها أهالي غزة والتي راح ضحيتها العشرات بأنها تجازي اليوم بفرض العقوبات.
وطالب خريشة الحكومة الفلسطينية بإعادة مؤسسات الدولة والمساواة بين جميع المدن الفلسطينية ودفع الرواتب وتوصيل الكهرباء التي تم قطعهما عن أهل غزة والكف عن العقوبات التي فرضت بأبريل من العام الماضي 2017 بغرض حل اللجنة الإدارية لحماس ،معقبا زيادة الضرائب بالرغم من 30% إلي 50 %  بعد حل اللجنة في سبتمبر من العام الماضي.

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