إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الضفة الغربية المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، صباح اليوم الأربعاء 13 يونيو ، بإصابة عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الصهيوني في مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن "طواقمها تعاملت مع خمسة مصابين بينهم إصابتين بالرصاص الحي وثلاثة إصابات بالرصاص المطاطي".

ولفت "الهلال الأحمر" إلى أن جراح المصابين تتراوح بين المتوسطة والطفيفة.

ونقلت وسائل الإعلام عن شهو عيان قولهم ، إن قوة عسكرية صهيونية اقتحمت المخيم ، وشنت حملة مداهمات لعدد من المنازل ، ما أسفر عن اندلاع مواجهات ، ، استخدم فيها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ، بدورهم رشق شبان المخيم القوة العسكرية بالحجارة والزجاجات الفارغة.