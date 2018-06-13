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اليوم.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار لحماية الفلسطينيين

منذ 13 دقيقة
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اليوم.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار لحماية الفلسطينيين


تصوت الجميعة العامة للأمم المتحدة ، اليوم الأربعاء 13 يونيو ، على مشروع قرار طرحته دول عربية ، لإدانة الانتهاكات الصهيونية تجاه مواطني قطاع غزة مؤخرًا ، حيث قد سقط مئات الشهداء وآلاف المصابين في  القطاع منذ شهر مارس الماضي ، خلال  مسيرات شعبية ضخمة تحت عنوان "مسيرات العودة الكبرى على السياج الأمن الفاصل بين القطاع و الأراضي المحتلة . 

ويدعو نص مشروع القرار إلى إتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين، من الانتهاكات الصهيونية التي أدت إلى استشهاد 129 فلسطينيًا على الأقل في القطاع منذ 30 مارس الماضي ، وبدء موجة مسيرات العودة الكبرى .

وطرحت الدول العربية النص على الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضده في مجلس الأمن.

كما يدين النص الاستخدام "المسرف وغير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين" وينتقد كذلك في المقابل "إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق مدنية إسرائيلية".

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