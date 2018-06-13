"حماس" تتهم السلطة الفلسطينية بـ"التضليل والكذب"



اتهمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الثلاثاء، الحكومة الفلسطينية بممارسة «التضليل والكذب».

شنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، هجومًا على السلطة الفلسطينية بسبب العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة ، حيث اتهمتها بـممارسة "التضليل والكذب" .

وقال المتحدث باسم الحركة، "عبداللطيف القانوع"، في بيان، إن "الحكومة في بيانها اليوم لا تزال تبرر العقوبات (على قطاع غزة) بكل وقاحة وتبيع وهماً على شعبنا وتمارس التضليل والكذب".

وتابع: "الحكومة مغيّبة عن هموم وأزمات شعبنا، وقد أصبحت عبئاً عليه، وعليها الرحيل، فلم يعد أحد يعوّل عليها أو يثق بها".

ويأتي بيان حركة "حماس" ردًا على بيان السلطة الفلسطينية الذي زعمت فيه التزامها بمسؤولياتها تجاه سكان قطاع غزة .

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار للقطاع بدأته دولة الاحتلال الصهيوني عام 2006، ثم شددته في 2007، إثر سيطرة «حماس» على غزة.