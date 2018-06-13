السلطة الفلسطينية تحظر المسيرات التي تنادي برفع العقوبات عن غزة

قال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس اليوم الأربعاء 13 يونيو إن هناك تعميما صادرا يمنع تنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات بالضفة المحتلة.

ووفق التعميم الذي أوردته وكالة "وفا"، أنه يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل المصالح العامة، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.

ونظم المئات من السياسييين والمثقفين مظاهرات في رام الله ومدن الضفة تطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، ورفعوا لافتات تضامنية مع قطاع غزة والمقاومة، ودعا نشطاء إلى مسيرة اليوم الأربعاء في دوار المنارة وسط رام الله للمطالبة برفع العقوبات.

وتفرض السلطة عقوبات شديدة على قطاع غزة تطال رواتب الموظفين وقطاع الصحة والتحويلات الطبية وجوازات السفر والكهرباء وغيرها.