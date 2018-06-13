قوات الاحتلال تزعم اعتقال شاب بتهمة قتل أحد جنودها بالضفة

قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء 13 يونيو، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إسلام أبو حميد في السادس من الشهر الجاري، وقد اقتيد فجر اليوم إلى المخيم لإعادة تمثيل عملية إلقاء بلاطة الرخام على الجندي من وحدة (دوفدوفان الخاصة)، وتسببت بقتله قبل أسابيع.

ووفق مصادر فلسطينية، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم الأربعاء، منازل في المخيم عرف منها، منزل صلاح الشيخ قاسم، منزل جمال جبر، ومنزل أبو يوسف أبو حميد، وقامت بتفتيشها وتخريبها.

كما اندلعت مواجهات في المخيم نجم عنها إصابة 3 شبان أحدهم أصابته بالرصاص الحي في القدم.

يذكر أن جنديا من جيش الاحتلال (من وحدة دفدوفان الخاصة) كان قد أصيب خلال عملية اعتقالات في مخيم الأمعري، الشهر الماضي، وكان الجندي يتولى حراسة المبنى الذي نفذ فيه عملية الاعتقال حينها، فألقيت عليه قطعة "شايش"، أصابته إصابه مباشرة في رأسه، ومات بعد ساعات في مستشفى "هداسا عين كارم".