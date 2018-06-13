"عباس" يأمر بمنع التظاهرات المطالبة بدفع رواتب غزة..والنشطاء يتحدون

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية "محمد عباس" ، اليوم الإربعاء 13 يونيو ، بيانًا يمنع تنظيم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.



وقال البيان : "احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".

وأضاف أنه "حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".

ومن جانبها رفض الجهبة الشعبية لتحرير فلسطين القرار وقالت إنه "يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع".

ووجه نشطاء دعوة على مواقع التواصل الإجتماع للمشاركة في مسيرة احتجاجية في الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء للمطالبة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة.

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