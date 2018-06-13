استشهاد فلسطيني متأثر بجراح أصيب بها قبل 8 سنوات

استشهد فلسطيني يدعى كمال اليازجي، عصر اليوم الأربعاء 13 يونيو، متأثرا بإصابته خلال مسيرة العودة في مارس 2011.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن المواطن اليازجي أصيب في مارس 2011 برصاصة في ظهره أقعدته على مدار سبع سنوات ونيف.

يذكر أن الفلسطينيين شاركوا في مسيرات حاشدة في مارس 2011 في أكثر من 30 نقطة تنتشر على طول حدود الدول المحيطة بفلسطين التاريخية؛ وهيَ الأردن وسوريا ولبنان ومصر.

ومنذ 30 مارس الماضي يشارك الفلسطينيون في قطاع غزة، في فعاليات سليمة تطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948.