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الأمم المتحدة تصوت بالإجماع على قرار حماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال

منذ 18 دقيقة
عدد القراءات: 121
الأمم المتحدة تصوت بالإجماع على قرار حماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال

14 يونيو 2018

أقرت الجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة"، بالإجماع على مشروع قرار حول توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم جيش الكيان الصهيوني ،  بأغلبية 120 صوتا مقابل 8 أصوات ضد القرار.

ويُذكر أن بعض الدول العربية طرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين ، عقب استخدام الولايات المتحدة لـحق النقض (الفيتو) على نفس المشروع في مجلس الأمن .

وقال السفير "رياض منصور" مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة ، إن " الحاجة لحماية الشعب الفلسطيني لا يزال أمرا عاجلا ولا يمكن التشكيك فيه، مشيرا إلى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تزداد شراهة".

ولفت إلى أنه بعد التصويت المؤسف في مجلس الأمن صعد الاحتلال من إجراءاته.

وفي المقابل، انتقد سفير (إسرائيل) لدى «الأمم المتحدة»، «داني دانون»، بشدة، البلدان التي تؤيد القرار.

وفي المقابل  ، استنكر"داني دانون" سفير الكيان الصهيوني لدي الأمم المتحدة ، تأييد القرار  قائلًا : "يشرفني أن أقف هنا اليوم، يشرفني أن أقف لتمثيل إسرائيل في كل مكان تابع للأمم المتحدة وفي أي قاعة خاصة بها، يشرفني ذلك لأنني أفضل التحدث كل يوم في هذه القاعة دفاعًا عن شعبي، بدلًا من تقديم واجب العزاء لإسرائيلي واحد قد يفقد حياته على أيدي إرهابيي حماس، إذا تخاذلنا في دفاعنا".

والجدير بالذكر أن دولة الكويت قد تقدمت في يونيو الجاري ، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ، يقضي بإتخاذ تدابير لحماية الفلسطينيين من جرائم جيش الاحتلال الصهيوني ، على خلفية استشهاد 119 فلسطينيًا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة ،  غير أن واشنطن تقدمت آنذاك بمشروع قرار يعارض المشروع الكويتي، ورفضه مجلس الأمن.

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