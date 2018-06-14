استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسابيع

ارتقى صباح اليوم الخميس 14 يونيو، شاب فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار قبل أسابيع.

وأفادت وسائل إعلامية فلسطينية، بأن الشاب أحمد زيد توفيق العاصي (22 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بقنبلة غاز في الرأس قبل أسابيع، خلال مشاركته بمسيرة العودة الكبرى شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة، منذ نهاية مارس الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وتقمع قوات الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 125 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 13 ألف و600 آخرين.