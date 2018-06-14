بالفيديو..قوات أمن السلطة الفلسطينية برام الله تعتدي على مسيرة تضامنية مع غزة

قامت قوات أمن السلطة الفلسطينية في رام الله ، أمس الأربعاء 14 يونيو ، بفض مسيرة قد دعا إليها نشطاء سياسيون تُطالب برفع العقوبات التي يفرضها "محمود عباس" على قطاع غزة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، مقطع فيديو يظهر اعتداء عناصر أمنية بلباس مدني، تعتدي على متظاهرين بالضرب بالأقدام، واعتقالهم، خلال المسيرة المطالبة بوقف العقوبات على غزة.

وذكرت وسائل إعلام نقلًا عن شهود عيان ، إن قوات الأمن صادرت كاميرات عدد من الصحفيين أثناء تصوير تظاهرة تطالب برفع العقوبات عن غزة وسط رام الله بالضفة المحتلة.

وبين شهود العيان أنه رغم القمع والملاحقة التي قامت بها العناصر الأمنية فإن المتظاهرين الشباب واصلوا الهتافات المطالبة بوقف عقاب غزة، والدعوة لرفع كل الخطوات التي اتخذت منذ ما يزيد على عام.