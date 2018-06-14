الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة المحتلة

قامت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس 14 يونيو، بشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وجاء ذلك خلال مداهمات طالت مختلف المناطق، التي اندلعت في بعضها مواجهات عنيفة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، وفي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وبلدة عناتا شمالي شرق القدس المحتلة.

وشهدت مدينة طولكرم اقتحام لآليات ودوريات الاحتلال، وتركزت في ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس، شرق المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل نائب في المجلس التشريعي بمدينة طولكرم، وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال داهمت، منزل النائب فتحي قرعاوي، واعتدت على نجليه حازم ومؤمن بالضرب المبرح.

وأفادت مصادر محلية، بأن آلية لقوات الاحتلال تعطلت، خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة. وبينت أن جنود الاحتلال اعتقلوا أسطح المنازل وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز.

وفي مدينة نابلس، أغلقت قوات الاحتلال حاجز "الطنيب" الفاصل ما بين طولكرم ونابلس، ومنعت المواطنين من التحرك خلاله، ما أدى لأزمة خانقة.

بينما استهدف شبان، فجرًا، سيارات المستوطنين بالألعاب النارية و"الأكواع" محلية الصنع قرب بلدة كفر قليل قضاء نابلس.

يذكر أن شهود عيان قالوا إن قوات الاحتلال اعتقلت صحفيا كنديا من منطقة "المنطرة" في قرية كفر قليل.