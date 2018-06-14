الجهاد الإسلامي تستنكر الاعتداء على مسيرة رام الله

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي مساء الأربعاء 13 يونيو، اعتداء أجهزة أمن السلطة على المسيرة التي خرجت في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود شهاب في بيان صحفي:" ندين بأشد العبارات اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتظاهرين الذين خرجوا في رام الله دعما ومناصرة لصمود غزة في وجه العدوان والحصار".

وأضاف "إننا إذ نتوجه بالتحية للمشاركين في هذه المسيرات الرافضة لحصار غزة . فإننا نرى في سياسات القمع ومحاولات شيطنة المسيرات دليلا على انفضاح المشاركين والمتواطئين في الحصار".