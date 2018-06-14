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عزام الخطيب: أكثر من 3 ملايين مسلم وفدوا إلى الأقصى في رمضان

منذ حوالى ساعة
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عزام الخطيب: أكثر من 3 ملايين مسلم وفدوا إلى الأقصى في رمضان

قال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن أكثر من 3 ملايين مسلم وفدوا إلى المسجد الأقصى من المناطق الفلسطينية والدول الإسلامية طوال شهر رمضان.

وأضاف "الخطيب" في بيان له اليوم الخميس 14 يونيو، "ستبقى القدس والمسجد الأقصى المبارك بوصلتنا الرئيسة في العمل الجاد والمثمر للمحافظة عليها من عبث العابثين".

وكانت سلطات الاحتلال فرضت قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ومنعت الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات.

وكانت ليلة القدر أكثر الليالي تواجدا للمصلين في المسجد الأقصى، حيث قدر الخطيب أعدادهم بأكثر من 350 ألف مصلٍ.

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