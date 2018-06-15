آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في الأقصى ومخيمات العودة

أدى ما يقرب من 100 ألف فلسطيني ، اليوم الجمعة 15 يونيو ، صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى المبارك ، بينما صلى الآلاف من المصليين من قطاع غزة صلاة العيد في مخيمات مسيرات العودة بالقرب من السياج الأمني الفاصل .



وقد خطب الشيخ "محمد حسين" مفتي الديار الفلسطينية في المصليين بالأقصى قائلًا : "هنيئا لكم احياء المسجد الاقصى بالصلاة والقيام في شهر رمضان"، مطالبًا المصليين بـأن " يستمر رباطكم في المسجد الاقصى بعد رمضان".

وأشار إلى أن "الفلسطينيين يستذكرون في العيد الشهداء ويتمنون الشفاء العاجل للجرحى والإفراج القريب للأسرى من السجون الإسرائيلية" ،مؤكد على "تمسك الفلسطينيين بمسجدهم الأقصى ومدينتهم القدس وأرضهم المباركة".

وشدد على "رفض مخططات التصفية وآخرها ما تسمى بصفقة القرن الظالمة".

وفي نفس السياق، أدى آلاف الفلسطينيين بقطاع غزة ، صلاة عيد الفطر ، في مخيمات مسيرات العودة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، بحضور قيادات الفصائل الفلسطينية، والهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأكد "خليل الحية"عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» في خطبة العيد، على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة فوراً.

وقال إن "شعبنا ماضٍ في مسيرات العودة حتى كسر الحصار، والعودة إلى أرضنا وقدسنا"، مضيفًا : "شعبنا اليوم يقف في صعيد واحد ليؤكد أنه متشبث بأرضه ودينه وتمسكه بفلسطين بمسيرات العودة وكسر الحصار".

وأكد أن "شعبنا مصمم على العودة وكسر الحصار، والوقوف سداً منيعاً أمام كل محاولات التصفية والتركيع والتوطين أو الوطن البديل؛ لكن هذا يحتاج للمزيد من الوحدة فإن سبيلنا للوصول إلى القدس يجب أن نكون موحدين".

وقفة احتجاجية في المسجد الأقصى بعد صلاة العيد للمطالبة برفع العقوبات عن غزة pic.twitter.com/uMxUbDb16W — الخليج الجديد (@thenewkhaleej) June 15, 2018