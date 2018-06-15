السفارة الروسية تحتفل في مدينة القدس المحتلة بالعيد الوطني

أعلنت السفارة الروسية لدى دولة الاحتلال الصهيوني ، إقامة احتفالًا بالعيد الوطني ، أمس الخميس ، في مدينة القدس المحتلة ، بالرغم من أن مقرها لا يزال في تل أبيب ، في خطوة هي الأولى من نوعها، في ظل التوتر الدولي بعد إعلان الولايات المتحدة ، مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني .

وذكرت وكالات أنباء، إن السفارة الروسية ، اعتادت أن تقيم احتفالات العيد الوطني في تل أبيب ، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقيمها في القدس، الأمر الذي جاء بعد شهر من احتفال الولايات المتحدة بافتتاح سفارتها في القدس.

وبرر المتحدث باسم السفارة الروسية «ديمتري الوشكين»، هذه الخطوة بأن هذا الاحتفال يتماشى مع اعتراف موسكو بـ«القدس الغربية» عاصمة لـ(إسرائيل).

وأقامت السفارة احتفالها في قصر القديس «سيرغي» الذي افتتحه الروس في يوليو العام الماضي بعد معركة قضائية طويلة مع الإسرائيلين حتى أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" تدخل لاستعادته، والمبنى قديم تم تشييده عام 1890، لاستيعاب الحجاج الروس الذين يزورون الأراضي المقدسة، ويضم نزلا للحجاج الأرثوذوكس ومتحفا ومكتبة، وتمت تسميته "قصر سيرغي" تيمنا بنجل القيصر «ألكسندر الثاني سيرغي أليكساندروفيتش» في منطقة المسكوبية بالقدس الغربية.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر «"القدس الغربية عاصمة لـ(إسرائيل)" مع التأكيد أنها تؤيد "المبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة بالنسبة للقضية الفلسطينية وتشمل وضع القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية مستقبلا، وتؤيد الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية".