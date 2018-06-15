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مد فتح معبر رفح البري خلال أيام عيد الفطر

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 175
مد فتح معبر رفح البري خلال أيام عيد الفطر

قررت السلطات المصرية ، مد فتح معبر رفح لثلاثة أيام عيد الفطر المبارك  ليتواصل بذلك فتح المعبر الذي ظل العمل به ساريا خلال شهر رمضان.

وتلقت إدارة معبر رفح البري، مساء الخميس، إخطارًا بمد العمل في معبر رفح البري لمدة أيام ثلاثة جديدة، تبدأ من يوم غد الجمعة وإلى الأحد المقبل.

وخلال شهر رمضان ، شهد المعبر  مرور 11455 مسافرا فلسطينيا عبروا من وإلى قطاع غزة.

وأوضحت إحصائية لسلطات المعبر أن بين العابرين 8937 مسافرا فلسطينيا عبروا من قطاع غزة إلى الجانب المصري، ومنها إلى دول خارجية عديدة.

وشملت أعداد العابرين طلابا ومرضى ومقيمين وعاملين بالخارج وجرحى يتلقون العلاج في الجانب المصري، وعبور 2518 مسافرا فلسطينيا عادوا من الجانب المصري إلى قطاع غزة.

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