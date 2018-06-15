الاحتلال يستهدف مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج

استهدفت طائرة استطلاع صهيونية، اليوم الجمعة، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن طائرة استطلاع أطلقت صاروخين أحدهما استهدف مطلقي الطائرات الورقية الحارقة والآخر أصاب دراجة نارية في المكان، دون وقوع إصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال سبق لها أن استهدفت مطلقي الطائرات الورقية لأكثر من مرة في مناطق مختلفة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

يشار إلى أن الاحتلال مني بخسائر كبيرة جراء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع لإحداث خسائر مادية للكيان ردًا على قمع قوات الاحتلال المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.

المصدر : قناة الاقصى الفضائية