Responsive image

34º

15
يونيو

الجمعة

26º

15
يونيو

الجمعة

 خبر عاجل
  • مؤسسة النفط الليبية تجلي موظّفيها من ميناءي رأس لانوف والسدرة لوجود اشتباكات مسلحة
     منذ يوم
  • الحكومة الأردنية "الجديدة" تؤدي اليمين الدستورية أمام عاهل البلاد
     منذ يوم
  • تعيين محمود توفيق وزيرا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار
     منذ يوم
  • تعيين الفريق محمد أحمد زكي وزيرا جديدا للدفاع في مصر خلفا للفريق صدقي صبحي
     منذ يوم
  • ملك الأردن يصدر مرسوما بتشكيل حكومة من 28 وزيرا برئاسة عمر الرزاز
     منذ يوم
  • الحوثيون يقولون إنهم أفشلوا هجوما عسكريا في مديرية الدريهمي قرب الحديدة
     منذ 2 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:02 مساءاً


العشاء

8:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاحتلال يستهدف مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 95
الاحتلال يستهدف مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج

استهدفت طائرة استطلاع صهيونية، اليوم الجمعة، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن طائرة استطلاع أطلقت صاروخين أحدهما استهدف مطلقي الطائرات الورقية الحارقة والآخر أصاب دراجة نارية في المكان، دون وقوع إصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال سبق لها أن استهدفت مطلقي الطائرات الورقية لأكثر من مرة في مناطق مختلفة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

يشار إلى أن الاحتلال  مني بخسائر كبيرة جراء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع لإحداث خسائر مادية للكيان  ردًا على قمع قوات الاحتلال المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.

المصدر : قناة الاقصى الفضائية

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers