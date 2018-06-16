11 حريقاً في مغتصبات "غلاف غزة" بفعل الطائرات والبالونات الحارقة

أفادت القناة الـ14 العبرية، أن 11 حريقاً اندلاع في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة في يوم جمعة عيد الفطر المبارك.

وأشارت إلى أن أطقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق عقب التهام النيران للأحراش الزراعية.

وفي وقت سابق أطلقت طائرات الاحتلال صاروخين صوب مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج وسط قطاع غزة، دون أن تقع إصابات.

وقال جيش الاحتلال: "إن طائراته أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه مجموعة كانت تستعد لإطلاق طائرات ورقية، وسيارة عملت على نقلها إلى الحدود".

وكانت وحدة الطائرات الورقية قد أعلنت أنها ستطلق آلاف البالونات والطائرات الورقية الحارقة أول أيام عيد الفطر تجاه المغتصبات الصهيونية المحاذية لقطاع غزة.

وقالت وحدة الطائرات الورقية، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أنها ستطلق 5 آلاف بالون وطائرة ورقية حارقة صبيحة يوم العيد من كافة مناطق القطاع باتجاه الداخل المحتل.

يشار إلى أن الاحتلال تكبّد بخسائر كبيرة جراء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

المصدر : قناة الاقصى