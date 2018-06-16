حراك مستمرون رغم قمع الأجهزة الأمنية.

دعي حراك رفع العقوبات عن غزة اليوم 16/يونيو من علي حسابه الرسمي "فيس بوك" عن تنظيم وقفة احتجاجية برام الله لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن غزة.

وأعلن الحراك أن تنظيمة لوقفة اليوم السبت بالسادسة مساء بدوار المنارة وسط رام الله دليل يؤكد استمرارهم وصمودهم لمواجه السلطة الفلسطينية علي الرغم من تصديها لوقفة الاربعاء الأخيرة بالأعتقال والقمع.

مدللاً علي نجاح الوقفات الاحتجاجية بإلتفاف الشعب الفلسطيني حولها لمواجهة أعمال الضغط التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية من قطع الرواتب والكهرباء وفرض العقوبات.



موقفهم ضد السلطة الفلسطينية لرفع العقوبات القهرية علي أهالي غزة.