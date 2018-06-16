Responsive image

35º

16
يونيو

السبت

26º

16
يونيو

السبت

 خبر عاجل
  • "هأرتس": الطائرات الحارقة تسببت بـ17 حريقاً في مغلف غزة منذ الصباح
     منذ 3 ساعة
  • عاجل مجلس الوزراء بعد تحريك أسعار الوقود : زيادة في تعريفة ركوب المواصلات بالبلاد تترواح من 10 – 20%
     منذ 9 ساعة
  • وزيرة الخارجية الأسترالية: لن ننقل سفارتنا إلى القدس
     منذ 10 ساعة
  • الصليب الأحمر: الوضع في الحديدة بات كارثيا
     منذ 10 ساعة
  • أهالي الحديدة يناشدون اخراجهم من مناطق المواجهات في المدينة
     منذ 11 ساعة
  • حملة #ارفعوا_العقوبات تدعو للمشاركة الشعبية الواسعة إسنادا ونصرة لغزة، ومطالبة رئيس السلطة محمود عباس برفع كافة العقوبات عن أهل القطاع، وذلك اليوم السبت الساعة السادسة مساءً على دوار المنارة برام الله
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

7:02 مساءاً


العشاء

8:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حراك مستمرون رغم قمع الأجهزة الأمنية.

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 103
حراك مستمرون رغم قمع الأجهزة الأمنية.

دعي حراك رفع العقوبات عن غزة اليوم 16/يونيو من علي حسابه الرسمي "فيس بوك" عن تنظيم وقفة احتجاجية برام الله لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن غزة.

وأعلن الحراك أن تنظيمة لوقفة اليوم السبت بالسادسة مساء بدوار المنارة وسط رام الله دليل يؤكد استمرارهم وصمودهم لمواجه السلطة الفلسطينية علي الرغم من تصديها لوقفة الاربعاء الأخيرة بالأعتقال والقمع.
مدللاً علي نجاح الوقفات الاحتجاجية بإلتفاف الشعب الفلسطيني حولها لمواجهة أعمال  الضغط التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية  من قطع الرواتب والكهرباء وفرض العقوبات.  


 موقفهم ضد السلطة الفلسطينية  لرفع العقوبات القهرية علي أهالي غزة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers