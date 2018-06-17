الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويصيب آخرين خلال اقتحام مخيم الجلزون

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، حملة مداهمات واعتقالات ، طالت عدد من منازل مخيم الجلزون شمال رام الله ، مما أسفر عن اعتقال ثلاثة شبان وإصابة عددًا آخر .

وأفاد شهود عيان ، إن جيش الاحتلال داهم مخيم الجلزون واعتقل الفتيين قصي بركات (17 عاما) وسلطان العموري (16 عاما) والشاب رائد البياري (18 عاما)، بعد اقتحام منازل أسرهم، فيما سلم الاحتلال شابا آخر بلاغًا لمراجعة المخابرات.

وأضاف الشهود، أن عشرات الشبان أغلقوا الطرقات أمام الدوريات العسكرية ورشقوها بالحجارة، واندلعت مواجهات عنيفة في حارات المخيم تخللها إطلاق كثيف للرصاص المعدني والحي والقنابل الغازية، ما أدى لإصابة شابين بجروح طفيفة.