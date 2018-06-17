طائرة صهيونية تستهدف مطلقى "الطائرات الورقية" فى غزة

أعلن جيش الاحتلال الصهيونى فى بيان له استهداف أحد مسؤولي مجموعة فلسطينية تطلق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة عبر حدود قطاع غزة بطائرة عسكرية تابعة له .

وادعى فى البيان أن تنفيذ الغارة كان ردا على استمرار إطلاق الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المشتعلة باتجاه غلاف غزة، ما سبب اندلاع عشرات الحرائق في المنطقةالمجاورة للقطاع. مؤكدا تصميم الجيش الصهيونتى على مواصلة التحرك بشكل متصاعد ضد هذه الأعمال، مع استخدام وسائل متنوعة،

وحمل الجيش الصهيونى حركة "حماس" المسؤولية عن كل ما سيجلبه ذلك من التداعيات على سكان القطاع.

بدورها، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية وهيئة البث الاسرائلية بأن صاروخا على الأقل أطلق من قبل طائرة استطلاع صهيونية صوب سيارة مدنية فارغة من الركاب، وهي كانت متوقفة قرب مسجد المرابطين في حي الزيتون شرق غرة، ما أدى إلى نشوب النيران فيها.