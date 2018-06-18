مقاتلات الكيان الصهيوني تستهدف 9 مواقع عسكرية لـ"حماس"

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني ، اليوم الإثنين 18 يونيو ، إن مقاتلات الحربية شنت عدة غارات جوية على 9 أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة ، ردًا على استمرار إطلاق الطائرات الورقية التي تحمل مواد حارقة .

وقال بيان جيش الاحتلال |: "هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تسعة أهداف عسكرية على أراضي قاعدتين عسكريتين ومصنع أسلحة لحركة حماس في شمال قطاع غزة".

وأوضح الجيش أن "الضربات كانت ردا على إطلاق طائرات ورقية ومتفجرة في اتجاه إسرائيل من غزة".

وأفادت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية، أن من بين المواقع التي تم استهدافها، موقع بدر التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة بصاروخين، كما أطلق ما لا يقل عن 5 صواريخ على موقع السفينة غرب المدينة.