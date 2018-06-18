جهاز الأمن الصهيوني يعلن اغتقال 20 فلسطينيًا بزعم التخطيط لهجمات مسلحة

أعلن جهاز الأمن الداخلي الصهيوني "شين بيت" ، مساء أمس الأحد ، اعتقال أكثر من عشرين فلسطينيًا بزعم إنتمائهم إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، وتكوين خلية مسلحة في الضفة الغربية المحتلة ، والتخطيط لهجمات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية .



وزعم بيان جهاز الأمن ، إلى أن المعتقلين ينتمون لخلية نشطت بين أكتوبر 2017 وأبريل 2018 حين تم تفكيكها، لافتا إلى أن معظمهم يتحدرون من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

وقال غي روسو الضابط في الجيش الإسرائيلي الذي شارك في العملية للصحافيين "اعتقلنا أشخاصا وضبطنا متفجرات كانت ستستخدم ضد أهداف إسرائيلية".

وأضاف "عثرنا خصوصا على قنبلة (...) جاهزة للاستخدام داخل منزل في قرية فلسطينية قريبة من نابلس".