الحكومة الفلسطينية تُدين القصف الصهيوني لقطاع غزة



علقت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الإثنين 18 يونيو ، على قيام مقاتلات صهيونية بقصف قطاع غزة ، متهمةً دولة الاحتلال بالتصعيد في القطاع بحجج "واهية وكاذبة" .

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان صحفي اليوم، إن: "الحجج والذرائع التي يسوقها الاحتلال لتبرير عدوانه على قطاع غزة واهية وكاذبة ولا تلغي حقيقة استمرار فرض الحصار على أهلنا العزل منذ 11 عاما، واستمرار تصعيد العدوان الشامل ضدهم".

وأعتبر «المحمود»، أن "هذا القصف عدوان جديد يأتي ضمن سياسة التصعيد التي تنفذها حكومة الاحتلال ضد أهلنا وشعبنا البطل في القطاع".

وعلق "المحمود" على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إنه سيستمر في السيطرة على الضفة الغربية، واصفا تلك التصريحات بـ«الحمقاء».

وقال إن: "الاحتلال والدعم والانحياز الأمريكي السافر الذي يحظى به سبب جنون العظمة لقادته وأصاب مسؤوليه بالعمى»، مؤكدا: «كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها الضفة الغربية لن تخضع للاحتلال يوما ولن ترضخ له، وشعبنا يصر على مواصلة نضاله حتى إنهاء الاحتلال ونيل كافة حقوقه المشروعة حسبما نصت عليه القوانين والشرائع الدولية".