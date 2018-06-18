Responsive image

24º

18
يونيو

الإثنين

26º

18
يونيو

الإثنين

 خبر عاجل
  • وزارة الصحة في غزة: الشهيد الذي ارتقى برصاص الاحتلال شرق غزة هو صبري احمد ابو خضر 24 عاما
     منذ حوالى ساعة
  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني على الحدود الشرقية لقطاع غزة
     منذ حوالى ساعة
  • مراسل شهاب: جيش الاحتلال يطلق النار صوب شبان اقتربوا من السياج الفاصل شرق خزاعة
     منذ حوالى ساعة
  • مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الاحتلال
     منذ 2 ساعة
  • مقتل 38 مسلحًا مواليًا للجيش السوري خلال غارة جوية يعتقد إنها أمريكية
     منذ 2 ساعة
  • #عاجل موقع والا العبري: اشتباه بعملية تسلل للحدود شمال قطاع غزة وسمع دوي انفجار يتم فحص الحدث
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة

منذ 4 دقيقة
عدد القراءات: 44
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، منذ قليل اليوم الإثنين 18 يونيو، استشهاد فلسطين وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الصهيوني  شرق مدينة غزة.

وقال مراسل شبكة "الشهاب" الإخبارية ، " إن الاحتلال أطلق النار على مجموعة من الشبان عند معبر كارني وأصاب اثنين منهم بحالة خطيرة استشهد أحدهم على إثر ذلك".

وفي أعقاب ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد صبري احمد ابو خضر 24 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

بينما زعم جيش الاحتلال ، إن 5 شبان فلسطينيين حاولوا التسلل واتلاف بنية تحتية أمنية في منطقة العائق الأمني شمال غزة فانفجرت البنية التحتية الأمنية واصيب عدد منهم.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers