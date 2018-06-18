استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، منذ قليل اليوم الإثنين 18 يونيو، استشهاد فلسطين وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الصهيوني شرق مدينة غزة.

وقال مراسل شبكة "الشهاب" الإخبارية ، " إن الاحتلال أطلق النار على مجموعة من الشبان عند معبر كارني وأصاب اثنين منهم بحالة خطيرة استشهد أحدهم على إثر ذلك".

وفي أعقاب ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد صبري احمد ابو خضر 24 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

بينما زعم جيش الاحتلال ، إن 5 شبان فلسطينيين حاولوا التسلل واتلاف بنية تحتية أمنية في منطقة العائق الأمني شمال غزة فانفجرت البنية التحتية الأمنية واصيب عدد منهم.