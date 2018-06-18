الاحتلال الصهيوني يقصف موقع تابع لحماس في غزة



قال الجيش الصهيوني، مساء اليوم الأثنين، 18 يونيو، في بيان له، إن طائراته الحربية قصفت مواقع تابعة لحركة "حماس" في غزة، وزعم الجيش أن القصف استهدف "البنية التحتية لحركة حماس"، دون أن يوضح طبيعة هذه البنية التحتية، وأن القصف جاء ردا على قيام مجموعة ممن وصفهم بـ "الإرهابيين" بإطلاق طائرات ورقية حارقة باتجاه الاحتلال.

قصف الجيش الصهيوني، موقع رصد يتبع لأحد الفصائل الفلسطينية وأرضا زراعية، جنوبي قطاع غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات، وعن شهود العيان أن طائرة صهيونية بدون طيار والآليات المدفعية الإسرائيلية قصفوا موقع رصد للمقاومة الفلسطينية، شرقي مدينة خانيونس جنوب وأرضا زراعية في ذات المنطقة.

وأوضح الشهود أن الجيش الصهيوني استهدف موقع الرصد والأرض الزراعية بثلاثة صواريخ وقذيفة مدفعية واحدة، ولم تعلن الجهات الطبية الفلسطينية عن وصول أية إصابات جراء القصف.