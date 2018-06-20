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"فوزي برهوم" لن نسمح لإسرائيل بالاستفراد بشعبنا

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 106
"فوزي برهوم" لن نسمح لإسرائيل بالاستفراد بشعبنا

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، امس الثلاثاء، إن حركته لن تسمح لإسرائيل بـ"الاستفراد" بالفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها "لن نسمح للعدو بالاستفراد بشعبنا أو فرض أية معادلات جديدة وعليه أن يتحمل النتائج ".

وتابع:" كل التحية للمقاومة الباسلة التي ردت على القصف الإسرائيلي لمواقعها في غزة".

وأوضح أن "رسالة القصف بالقصف تأكيد على أن المقاومة هي من يحدد قواعد الاشتباك وعلى طريقتها ".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الأناضول، بأن طائرات إسرائيلية، استهدفت موقعًا عسكريًا يتبع لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة (حماس)، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، عن رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

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