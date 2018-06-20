الصهاينة يقصفون مواقع المقاومة بغزة .. والأخيرة ترد

استهدفت طائرات الاحتلال ليلة أمس وصباح اليوم الأربعاء 20 يونيو، مواقع مختلفة للمقاومة الفلسطينية بغزة.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت 8 مواقع للمقاومة بـ 22 صاروخا على ثلاث فترات، مضيفا أن المقاومة الفلسطينية ردت بإطلاق أكثر من 40 صاروخا صوب مستوطنات غلاف غزة.

يذكر أن الاحتلال أغار على أرض فارغة جنوب رفح ليلة أمس، ما أسفر عن إصابة إثنين من الشرطة الفلسطينية، أعقبها استهداف لموقع القدس التابع لكتائب القسام غرب خانيونس، وموقع البحرية جنوب غزة، وموقع الجعبري شمال قطاع غزة ما أسفر عن إصابة ثالثة في الاستهداف الأخير.

وواصلت طائرات الاحتلال غاراتها فجر اليوم باستهداف موقع الجدار التابع للمقاومة مقابل مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وموقع الكتبية 13 قرب مدخل مخيم المغازي، وموقع للمقاومة غرب مدينة رفح.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية ما يزيد عن 40 صاروخا تجاه مستوطنات غلاف غزة، ردا على القصف الصهيوني على القطاع.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق، أنها لن تسكت على العدوان الصهيوني وستقابل القصف بالقصف.