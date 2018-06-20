حركة الجهاد: من حقنا وواجبنا الرد بالمثل على التصعيد الصهيوني

قالت حركة الجهاد الإسلامي بفلسطين اليوم الأربعاء 20 يونيو، إن المقاومة الفلسطينية من حقها وواجبها الرد بالمثل على التصعيد الصهيوني وفق ما تقرره الظروف الميدانية وماتراه مناسباً.

وكان جيش الاحتلال قد صعد من قصفه الليلة الماضية على قطاع غزة، فقصف أكثر من 25 موقعا، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق 50 صاروخا على أهداف في مستوطنات الاحتلال.

وقال داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي: "غزة ليست ميدان رماية لطائرات الـF16 الصهيونية، والمرحلة التي كان كيان الاحتلال يتحرك فيها وكأنما يتحرك في الفراغ أيضاً مرحلة انتهت".

وأضاف: المقاومة من حقها وواجبها الرد بالمثل وفق ما تقرره الظروف الميدانية وما تراه مناسباً، تحية لرجال المقاومة الأبطال.