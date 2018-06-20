الاحتلال يستهدف مطلقي الطائرات الورقية شرق دير البلح

قامت طائرات الاستطلاع الصهيونية ظهر اليوم الأربعاء 20 يونيو، باستهداف مجموعة من الشبان الفلسطينيين على الحدود الوسطى لقطاع غزة.

وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن طائرة بدون طيار أطلقت صاروخا على الأقل صوب مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة شرق دير البلح على حدود وسط القطاع دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن الاحتلال مني بخسائر كبيرة جراء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

وتعد الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع لإحداث خسائر مادية للكيان الصهيوني ردًا على قمع قوات الاحتلال المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.