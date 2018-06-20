الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للإستعداد للمشاركة في جمعة الوفاء للجرحي

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم 20/يونيو أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في جمعة الوفاء للجرحى الجمعة القادمة.



وطلبت الهيئة الوطنية من كافة أبناء القري والمدن الخروج من مخيمات قطاع غزة والتواجد في مخيمات العودة شرق غزة يوم الجمعة مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء مع رفع المشاركين لصور الشهداء تخليدا لذكراهم في سماء الوطن.



واكدت الهيئة علي توسيع واستمرارية مسيرات العودة وكسر الحصار رفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

مشيرة إلي إصرار وسلمية المسيرة وجماهيريتها إلي أن تتحقق الأهداف المنشودة التي من اجلها انطلقت وهي حماية حقنا في العودة الى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة.