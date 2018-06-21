استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الخميس 21 يونيو ، استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الصهيوني ، خلال قمعه لمسيرات العودة على طول السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة .

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، في بيان ان "الشاب محمد غسان أبو دقة استشهد في مستشفى مار يوسف مساء اليوم (الاربعاء) متأثراً بجروح اصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس في 14 مايو الماضي".

ويُذكر أن 133 فلسطينيا استشهدوا برصاص صهيوني منذ بداية التظاهرات التي سميت "مسيرات العودة الكبرى" على طول الحدود بين الأراضي المحتلة وغزة في 30 مارس. ولم يقتل اي اسرائيلي.