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العدو الصهيوني يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة

منذ 19 دقيقة
عدد القراءات: 90
العدو الصهيوني يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية ، اليوم الخميس 21 يونيو ، بشن قوات الاحتلال الصهيوني  حملة حملة مداهمات في عدة محافظات بالضفة الغربية ، ما أسفر عن  اعتقال 17 فلسطينيًا بزعم "ضلوعهم بنشاطات شعبية".

وفي سياق آخر، هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، فجر الخميس، منزلا لأسير فلسطيني من قرية برطعة بجنين متهم بتنفيذ عملية دهس شمال الضفة الغربية.


ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة برطعة، جنوب غربي جنين، صباح اليوم، وشرعت بهدم منزل المعتقل علاء قبها (26 عاما)".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي سلم العائلة مطلع  يونيو الجاري إخطارا بهدم المنزل. 

 

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