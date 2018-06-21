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الاحتلال يهدم منزل الأسير "علاء قبها" في جنين

منذ 45 دقيقة
عدد القراءات: 67
الاحتلال يهدم منزل الأسير "علاء قبها" في جنين

قامت قوات الاحتلال فجر الخميس 21 يونيو، بهدم منزل الأسير الفلسطيني "علاء قبها" في بلدة برطعة الشرقية جنوب غرب جنين والذي نفذ عملية دهس في شهر مارس المنصرم أدت لمقتل ضابط وجندي صهيوني.

وقال شهود عيان:" ان عشرات الآليات العسكرية الصهيونية ترافقها اليات هدم ضخمة داهمت البلدة وحاصرت الحي الذي يقع فيه منزل عائلة قبها المكون من 4 طبقات مما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والجنود الذين أطلقوا القنابل الغازية وأعلنوا الحي منطقة عسكرية مغلقة".

وذكر الشهود أن الجنود أرغموا عائلة قبها على مغادرة المبنى السكني، وباشروا بهدم الطابق الثالث الذي كان يعيش فيه علاء مع والديه بينما يتوزع اشقائه المتزوجين على باقي الطرائق .

وشاهد الأهالي جنود الاحتلال يستخدمون معدات يدوية ثقيلة لتدمير المنزل من الداخل وما زالت العملية مستمرة حتى اللحظة وسط استنفار كبير للاحتلال وأجواء غضب في البلدة. ولا تزال قوات الاحتلال. تعتقل قبها رغم إنكاره التهمة ونفيه أن عملية الدهس متعمدة.

وافادت مصادر طبية، أنه خلال المواجهات مع جنود الاحتلال أصيب نحو 10 شباب بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

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