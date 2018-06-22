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السمتوطنين يقيمون احتفالًا في ساحات الحرم الإبراهيمي

منذ 22 دقيقة
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السمتوطنين يقيمون احتفالًا في ساحات الحرم الإبراهيمي


أقام عشرات المستوطنين ، مساء أمس الخميس ، احتفالًا صاخبًا في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف ، بدعوى إدخالهم التوراة إلى الحرم .

ونقلت وسائل إعلام عن الشيخ "حفظي أبو سنينة" مدير الحرم ، إن عشرات المستوطنين  اقتحموا الحرم ، وأقاموا حفلة صاخبة في ساحاته الخارجية ، مؤدين طقوسًا تلمودية ، وفي ظل تواجد عشرات الحاخامات وما يسمى بوزير الأمن الداخلي.

من جهتها، أكدت مديرية أوقاف الخليل في بيان لها، أن هذا الاحتفال يعد انتهاكا خطيرا ومساسا بمكانة الحرم الشريف، وسابقة خطيرة تمس مشاعر المسلمين. 

ودعت المديرية كافة المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة العلوم والثقافة "اليونسكو" لتحمل مسؤولياتها تجاه الحرم ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقه.

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