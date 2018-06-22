أهالي غزة يستعدون للمشاركة في جمعة الوفاء للجرحى

يستعد أهالي قطاع غزة للمشاركة اليوم الجمعة 22 يونيو في فعاليات (جمعة الوفاء لجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار).

وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار دعت للتحشيد وللمشاركة الواسعة في الفعاليات والخروج من كافة قرى ومدن ومخيمات قطاع غزة نحو مخيمات العودة شرق غزة.

وجددت التأكيد على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها؛ وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

ومن المقرر أن يبدأ الاحتشاد في المخيمات مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.

وارتقى جراء قمع الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من مارس لهذا العام 126 مواطنا وأصيب نحو 13 ألف آخرين بجراح متفاوتة.