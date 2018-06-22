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"البرادعي": الخطة الأمريكية لإنجاح "صفقة القرن" هي شراء ذمم الفلسطينيين

منذ 21 دقيقة
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"البرادعي": الخطة الأمريكية لإنجاح "صفقة القرن" هي شراء ذمم الفلسطينيين


لفت المحامي "محمد البرادعي " الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية ، إلى إن الخطة الأمريكية لإنجاح صفقة القرن ، هي عبر شراء "ذمم" الفلسطينيين ، حتى يقدموا تنازلات مجحفة لصالح الصفقة .

وقال "البرادعي" عبر حسابه الشخصي بتويتر ، :"يبدو أن الخطة الأمريكية الآن هى تقديم مساعدات إقتصادية لأهل غزة والضفة "لشراء" قبولهم بتنازلات مجحفة تحت ما يسمى ب "صفقة القرن"،" 

لكنه عبر عن ثقته في أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بذلك: "متى يفهم هؤلاء أن الحق في الحرية لا يشترى وأن الشعب الفلسطيني واعٍ لما يدبر له بليل".


ويُذكر أن "صفقة القرن" هي خطة أمريكية تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكية "دونالد ترامب"  بمشاركة عدد أنظمة عربية ، لإنهاء الصراع الفلسطيني الصهيوني ، عبر إجبار  إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية.

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