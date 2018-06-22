حِراك "ارفعوا العقوبات" عن غزة يدعو للمشاركة في مسيراته وفعاليته برام الله

دعا حِراك "ارفعوا العقوبات"، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى المشاركة في فعاليات ومسيرات الحراك المتواصلة بفلسطين ودول العالم، للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لرفع العقوبات عن قطاع غزة.

وفي بيان عبر فيسبوك ومواقع التواصل، صدر اليوم الجمعة 22 يونيو، دعا الحراك إلى المشاركة في مسيرة ومظاهرة جديدة يوم السبت المقبل الموافق 23/6/2018، على دوار المنارة وسط رام الله، الساعة السادسة مساءً، للمطالبة بالإلغاء الفوري لكافة الإجراءات العقابية المفروضة على أهل غزة.

وأكّد الحراك أن الفعاليات الاحتجاجية الميدانية "لن تتوقف إلّا بإلغاء كافة العقوبات عن أهلنا في غزة"، مضيفا "لنرفع صوتنا مرة أخرى ونقول بصوت واحد: شعب واحد، همٌ واحد، وعدو واحد".

بدورها، دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان وصل قناة الاقصى الفضائية نسخة عنه، إلى أوسع مشاركة شعبية في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، مؤكدة أن "هذا المطلب الشعبي الوطني المُحق هو المدخل الرئيسي، ومقدمة هامة جداً من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وخرجت في الأيام الماضية عدة مسيرات في بيت لحم بالضفة، وفي مخيمات اللاجئين في لبنان وبعض الدول الأوروبية، طالبوا فيها عباس بوقف سياسته ضد غزة، وإلغاء العقوبات عن أهلها.

وستخرج بالتزامن مع مسيرة رام الله، يوم السبت المقبل، مسيرات في دول العالم منها: بلجيكا، إيطاليا، فرنسا، وأمستردام، وفق ما أعلن الحراك عبر صفحته في فيسبوك.

وأكّد الحراك أن "إن استمرار فعاليات #ارفعوا_العقوبات الاحتجاجية الغاضبة والرافضة للظلم الواقع على غزة، هو مسؤولية وطنية وإنسانية تقع على عاتقنا فرداً فرداً، وهو ما يدفعنا للتحرك العاجل والمتواصل حتى تحقيق أهدافنا".

وشملت الإجراءات الانتقامية التي اتخذها عباس وسلطته، قطاع الصحة، والكهرباء، ورواتب الموظفين، والمستلزمات والمصاريف التشغيلية، كما أدت لوقف أعداد كبيرة من التحويلات الطبية وحرمان المرضى والجرحى من الخروج من غزة وتلقى العلاج اللازم.

إلى ذلك، دعا ناشطون للمشاركة الواسعة في حملات النشر والتغريد على وسم #ارفعوا_العقوبات، والنزول للميدان لإيصال صوتهم، حتى رفع الظلم الواقع على القطاع.