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مشاركة الآلاف في مسيرة "الوفاء للجرحى" على حدود غزة

منذ حوالى ساعة
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مشاركة الآلاف في مسيرة "الوفاء للجرحى" على حدود غزة


شارك عصر اليوم، الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في جمعة "الوفاء للجرحى" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة على حدود شرق قطاع غزة في مخيمات العودة، وواجهتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي والقنابل الغازية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية د. أشرف القدرة، أن إجمالي الإصابات هي 14 اصابة.

واستبق المئات من المتظاهرين موعد المسيرة المعلن في مخيمات العودة، وأطلق جيش الاحتلال النار عليهم الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع ما أدى إلى إصابة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي شرق جباليا، وثلاثة مواطنين بالقنابل الغازية بينهم سيدة في خانيونس وغزة.

وبعد العصر، ارتفع عدد المشاركين في المسيرة مع الموعد المحدد، بمشاركة الفصائل الفلسطينية.

و أطلق متظاهرون الطائرات الورقية والبالونات تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وأشعل آخرون الإطارات المطاطية "الكاوشوك" قرب السياج الحدودي.

تأتي هذه المسيرة السلمية، في إطار الاجماع الفلسطيني على المقاومة السلمية للاحتلال الاسرئيلي الذي ينتهك الحقوق الفلسطينية وفي إطار التصدي للمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

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