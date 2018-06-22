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صهاينة يحرقون أراض فلسطينية شمال الضفة الغربية

منذ حوالى ساعة
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صهاينة يحرقون أراض فلسطينية شمال الضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون يحرقون أراض فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة
 

أقدم مستوطنون صهاينة ، مساء اليوم الجمعة، على حرق أراضٍ فلسطينية أتت على نحو 60 دونمًا (الدونم= ألف متر مربع)، في قرية بورين، جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي حديث صحفى ، قال "منير قادوس"، أحد سكان القرية، أن النيران أتت على نحو 60 دونمًا (الدونم= ألف متر مربع)، وأن الفاعلين هم من مستوطنة "يتسهار" المجاورة. وأن الحرائق طالت عشرات أشجار الزيتون، قبل أن يتمكن السكان من إخمادها.

وأشار "قادوس"، إلى أن الجيش الإسرائيلي كان حاضرًا، بعد تجمع عشرات المستوطنين على التلة المقابلة إلى الجنوب من القرية.

وتتكرر مثل هذه الاعتداءات على بورين، وقرى فلسطينية أخرى، من وقت لآخر.

وتحاصر قرية بورين مستوطنات "براخا"، و"أروسي"، و"يتسهار"، بالإضافة إلى عدد من الحواجز العسكرية، وتتعرض باستمرار لاقتحامات من قبل المستوطنين.

ويوجد في محيط مدينة نابلس، نحو 40 ألف إسرائيلي في 39 مستوطنة وبؤرة استيطانية.

 

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