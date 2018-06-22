في "جمعة الوفاء للجرحى" 206 إصابة بينها 3 خطيرة

أصيب 206 مواطنا بجراح متفاوتة، نقل 41 منهم إلى المشافي في قطاع غزة جراء اعتداء جيش الاحتلال الصهيوني على المتظاهرين السلميين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة أن 48 إصابة تم علاجها بالنقاط الميدانية و41 في المستشفيات، موضحة أن منها 8 أطفال و2 إناث.

ولفتت إلى أن حال 3 من الجرحى "خطيرة".

وشارك آلاف المواطنين في قطاع غزة عصر اليوم الجمعة في فعاليات "جمعة الوفاء لجرحى" بمخيمات العودة شرق قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار دعت للتحشيد وللمشاركة الواسعة في الفعاليات والخروج من كافة قرى ومدن ومخيمات قطاع غزة نحو مخيمات العودة شرق غزة.

وجددت التأكيد على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها؛ وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية ومايسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

ووفق الهيئة فإن التواجد في المخيمات يبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.

واترتقى جراء قمع الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من مارس لهذا العام 126 مواطنا وأصيب نحو 13 ألف آخرين بجراح متفاوتة.

اللمصدر: قناة الاقصى