"هنية" يشكر العاهل المغربي بشأن قراره بإنشاء مستشفى ميداني في غزة



زار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، مساء اليوم السبت، 23 يونيو، المستشفى الميداني المغربي الذي أقيم في قطاع غزة، وتوجه هنية، في كلمة له خلال الزيارة، "بالشكر للعاهل المغربي محمد السادس وقراره بإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة.

وقال هنية، القرار الملكي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمغربي و هو خطوة لتأكيد التضامن بين الشعبين، وغزة المحاصرة تقف في الخندق المتقدم للدفاع عن القضية الفلسطينية فقدمت مئات الشهداء آلاف الجرحى استكمالا لمشوار شعبنا النضالي ضد المحتل الصهيوني.

ولفت إلى أن الحصار الصهيوني أثّر بشكل كبير على قطاع الصحة؛ فهناك نقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية، وهذا يؤثر على القدرة في مواكبة التطورات الخطيرة التي نشاهدها، وفي 12 يونيو الجاري، افتتحت المملكة المغربية مستشفى ميدانيا في قطاع غزة، تنفيذا لتعليمات أصدرها العاهل محمد السادس.