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مئات الفلسطينيين يشاركون في مسيرة برام الله تُطالب برفع العقوبات عن غزة

منذ حوالى ساعة
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مئات الفلسطينيين يشاركون في مسيرة برام الله تُطالب برفع العقوبات عن غزة

نظم مئات الفلسطينيين ، مساء أمس السبت ، مسيرة تضامنية مع قطاع غزة ، تُطالب السلطة الفلسطينية بوقف العقوبات المالية ضد القطاع . 

وجابت المسيرة وسط مدينة رام الله ، وقد رفع المشاركين فيها لافتات  تطالب برفع العقوبات عن القطاع ورددوا شعارات تدعو السلطة الفلسطينية إلى تقديم الدعم للقطاع المحاصر ووقف الإجراءات المتخذة ضده.

ويُذكر إن السلطة الفلسطينية بقيادة "محمود عباس" ، قد وقعت خلال الأشهر الماضية ، إجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين في القطاعين العسكري والمدني في قطاع غزة إلى التقاعد الإجباري ودفعت نصف راتب لمن تبقى من الموظفين وقالت الحكومة الفلسطينية إن هذا إجراء مؤقت.

 كما هدد  محمود عباس، في 19 مارس الماضي، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" ضد غزة "بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني".

 

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