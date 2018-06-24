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قوات الإحتلال تمول مزارع إستيطانية بالضفة

منذ 3 دقيقة
عدد القراءات: 41
قوات الإحتلال تمول مزارع إستيطانية بالضفة


ذكرت  صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد  24 يونيو ،  بأن الحكومة الإحتلال الصهيوني  تدعم ماليا مزارع استيطانية قريبة من رام الله.

وكشفت الصحيفة أن الحكومة الإحتلال  تدفع مئات آلاف الشواكل لتمويل المزارع التي تقع قرب مستوطنة إفرات، والمزارع  القريبة من مستوطنة جيفا بنيامين القريبة من رام الله واللتان  تم تجهيزهما منذ نحو عقد من الزمن في الأراضي ذات الملكية  الخاصة.

 وقالت الإدارة المدنية أن المحكمة العليا ستنظر في قضية تلك المزارع وقضايا تتعلق ببناء منازل في مناطق قد تكون ملكيتها لفلسطينيين، وأن قرار المحكمة سينفذ وأنه لا سلطة حاليا لهم على تلك المزارع.

حيث تزعم الجهات المحلية في تلك المستوطنات أن الأراضي  تتبع "للدولة" والتي تم تجهيزها منذ عقود من الزمن.

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