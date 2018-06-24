الاحتلال الصهيوني يشن حملة مداهمات ويعتقل عدد من الشبان بالضفة

قامت قوات الإحتلال اليوم 24يونيو بإعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وقد قامت قوات الإحتلال بنصب حاجزا على مدخل عزون الرئيسي واعتقلت الشاب نظام نصر خدرج من قليقلة.

كما ألقت القبض علي هيثم مرعي، محمد فحماوي، و محمد فودة من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وقامت قوات باقتحام عارورة وسلواد ومزارع النوباتي واعتقال الشاب أنور منير أبو عليا من المغير شرق رام الله.

وجرى اعتقال عياد الهريمي و رمزي الهريم و خليل الهريمي ومحمود الشويكي من بيت لحم، فيما سلم الشاب محمد شحادة المتهم بتنفيذ عملية الدهس غرب بيت لحم؛ نفسه للاحتلال وذلك على حاجز النشاش قرب المدينة

وألقت قوات الإحتلال الصهيوني القبض علي كل من عياد الهريمي و رمزي الهريم و خليل الهريمي ومحمود الشويكي من بيت لحم.

وقام الشاب محمد شحادة المتهم بتنفيذ عملية الدهس غرب بيت لحم؛ بتسليم نفسه للاحتلال بحاجز النشاش قرب المدينة