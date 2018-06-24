Responsive image

23º

24
يونيو

الأحد

26º

24
يونيو

الأحد

 خبر عاجل
  • السلطات التركيه تتخذ اجراءات قانونيه بحق١٠ اشخاص فى ٤ولايات ،حاولوا التدخل فى سير العمليه الأنتخابيه عبر التعريف عن أنفسهم بأنهم مراقبون .
     منذ 15 دقيقة
  • موقع روتر نت العبري: تقرير أولي عن تحطم طائرة اسرائيلية بمنطقة "روش عين" وسط فلسطين المحتلة
     منذ 2 ساعة
  • قوات سوريا الديمقراطية تطرد مسلحي "داعش" من الحسكة
     منذ 2 ساعة
  • مقتل قيادي في تنظيم الدولة خلال غارة أمريكية غربي العراق
     منذ 2 ساعة
  • استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى
     منذ 2 ساعة
  • زوارق الاحتلال الإسرائيلى تستهدف شواطئ غزة بعدد من القذائف
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:08 صباحاً


الشروق

4:49 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:32 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاحتلال الصهيوني يشن حملة مداهمات ويعتقل عدد من الشبان بالضفة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 76
الاحتلال الصهيوني يشن حملة مداهمات ويعتقل عدد من الشبان بالضفة

قامت قوات الإحتلال اليوم 24يونيو بإعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين  خلال حملة مداهمات في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وقد قامت قوات الإحتلال بنصب حاجزا على مدخل عزون الرئيسي واعتقلت الشاب نظام نصر خدرج من قليقلة.
كما ألقت القبض علي  هيثم مرعي، محمد فحماوي، و محمد فودة من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وقامت قوات باقتحام عارورة وسلواد ومزارع النوباتي واعتقال الشاب أنور منير أبو عليا من المغير شرق رام الله.

وجرى اعتقال عياد الهريمي و رمزي الهريم و خليل الهريمي ومحمود الشويكي من بيت لحم، فيما سلم الشاب محمد شحادة المتهم بتنفيذ عملية الدهس غرب بيت لحم؛ نفسه للاحتلال وذلك على حاجز النشاش قرب المدينة

وألقت قوات الإحتلال الصهيوني القبض علي كل من عياد الهريمي و رمزي الهريم و خليل الهريمي ومحمود الشويكي من بيت لحم. 
وقام الشاب محمد شحادة المتهم بتنفيذ عملية الدهس غرب بيت لحم؛ بتسليم نفسه للاحتلال بحاجز النشاش قرب المدينة

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers