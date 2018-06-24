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الأوقاف الفلسطينية: الواقع الحالي للقدس هو الأكثر خطورة منذ احتلالها

منذ 31 دقيقة
عدد القراءات: 97
الأوقاف الفلسطينية: الواقع الحالي للقدس هو الأكثر خطورة منذ احتلالها

 

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس، مساء اليوم الأحد، 24 يونيو، فى تصريح، إن الواقع الحالى الذى تشهده مدينة القدس، هو الأكثر خطورة منذ احتلالها عام 1967"، مشددا على أن هذا الواقع يحتم ضرورة العمل بكامل الجهد والطاقة للوقوف بحزم، وقوة أمام المؤامرات التى تستهدف القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، داعيا إلى العمل بمنهجية واضحة ومتفق عليها فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا.
ويشار إلى أن البيان المشترك الصادر عن مجلس الأوقاف والهيئة الإسلامية العليا ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أوضح أنه بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك تتطلع سلطات الاحتلال للسيطرة على الجانب الشرقى من رحاب المسجد الأقصى المبارك، بما فى ذلك منطقة باب الرحمة، حيث أنها تحاول منع حراس المسجد التابعين للأوقاف الإسلامية من أداء واجباتهم الوظيفية فى هذا الجزء الذى لا يتجزأ من الأقصى المبارك، بما فى ذلك الأشجار المزروعة فى باحاته..وحملت الهيئات الإسلامية فى القدس الحكومة الإسرائيلية اليمينية مسؤولية أى تجاوز بحق الأقصى المبارك. 

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